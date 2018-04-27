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Biletler tükendi! Ek seferler koyulacak

TOF Genel Başkanı Mustafa Yıldırım "Ramazan ayının başlaması, arkasından cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimleri ve üniversiteye giriş sınavları dolayısıyla temmuz ayına sarkacak yaz tatili öncesinde havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, 1 Mayıs tatilini değerlendirerek, tatil yörelerine akın ediyorlar." diye konuştu.

27 Nisan 2018 Cuma 13:24
Biletler tükendi! Ek seferler koyulacak

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Ramazan ayının başlaması, arkasından cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimleri ve üniversiteye giriş sınavları dolayısıyla temmuz ayına sarkacak yaz tatili öncesinde havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, 1 Mayıs tatilini değerlendirerek, tatil yörelerine akın ediyorlar." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 353 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğini söyledi.

Ülke genelinde yapılacak seçimler ve üniversite sınavları dolayısıyla yaz tatili sezonunun geç açılacağına işaret eden Yıldırım, hava sıcaklıklarının artmasını fırsat bilen vatandaşların, 1 Mayıs tatilini değerlendirdiklerini ifade etti. Yıldırım, "Ramazan ayının başlaması, arkasından cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimleri ve üniversiteye giriş sınavları dolayısıyla temmuz ayına sarkacak yaz tatili öncesinde havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, 1 Mayıs tatilini değerlendirerek, tatil yörelerine akın ediyorlar" diye konuştu.

Söz konusu tatil dolayısıyla yolculukların bugün itibarıyla başladığını anlatan Yıldırım, Türkiye genelinde günlük 5 bin 200 sefer yapıldığını, tatil sürecinde ise ek seferlerle bu sayının 9 bine çıkacağını bildirdi.

1 Mayıs tatili süresince yaklaşık 1 milyon 200 bin yolcunun otobüsle taşınmasını beklediklerini kaydeden Yıldırım, İstanbul merkezli ise günlük bin 200 sefer yapan otobüslerde, bu sayının 2 bine çıkacağını söyledi.

Yıldırım, artan talepleri karşılamak adına gereken çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Otobüs biletleri tükendi. Ama yolcularımızı mağdur etmemek için elimizdeki imkanlarla bugün itibarıyla ek sefer koyacağız." dedi.

Mustafa Yıldırım, yaz sezonunun ilk tatilinde vatandaşların mağdur olmamaları için otobüs biletlerini gidiş dönüş şeklinde almalarını önerdi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 13:24
  1. İstanbul
  2. Tüm Otobüsçüler Federasyonu

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