Biletler 4 saniyede bitti

Şampiyonluk yarışının en büyük adayları arasında yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Mourinho yönetiminde en zorlu sınavına çıkacak olan Fenerbahçe, hata yapmak istemiyor. Bu dev derbiyi tribünden izlemek isteyen vatandaşlar bilet bulamamanın sıkıntısını yaşaadı. En düşük biletin fiyatı 1500 TL'ye satılırken, en yüksek bilet fiyatı 23 bin TL'ye satıldı. Bilet almak isteyen futbolseverler zamanla yarışırken, biletler 4 saniye içerisinde tükendi.

SOSYAL MEDYADAN AĞIR TEPKİ

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun tamamen dolacağı bu kritik karşılaşmada; sosyal medya platformlarında birçok kişi bilet bulamadığı ve bu kadar kısa bir sürede tükendiği için sitem etti.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 2.600,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 2.750,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 2.900,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 3.250,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 3.500,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 4.900,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 5.650,00 TL

FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 6.700,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 7.600,00 TL

VİP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 23.000,00 TL