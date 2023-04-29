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Spor Bilet fiyatını 50 bin TL yapmışlardı! Eyüpspor, Tuzlaspor'a böyle cevap verdi
Spor

Bilet fiyatını 50 bin TL yapmışlardı! Eyüpspor, Tuzlaspor'a böyle cevap verdi

Yeniakit Publisher
2023-04-29 16:47:00 -
Bilet fiyatını 50 bin TL yapmışlardı! Eyüpspor, Tuzlaspor'a böyle cevap verdi

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Tuzlaspor - Eyüpspor maçı öncesi ev sahibi ekibin belirlediği 50 bin TL'lik bilet fiyatıyla ilgili, "Geçen sezon, stadımızı verdiğimiz şehrimizin takımı Tuzlaspor'un bu tavrını üzüntüyle karşılıyorum. Maalesef taraftarlarımız statta olamayacak" dedi.

1'inci Lig'in 35'inci haftasında orta sıralarda yer alan Tuzlaspor Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu'nda, play-off hattında yer alan Eyüpspor'u konuk ediyor.

Tuzlaspor, karşılaşmanın bilet fiyatlarını kendi taraftarları için 38 bin 500 TL, konuk ekip taraftarları için ise 50 bin TL olarak belirlemişti.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, karşılaşma öncesinde bilet fiyatlarıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"Stadımızı verdiğimiz şehrimizin takımı...."

Tuzlaspor'un tavrını üzüntüyle karşıladığını belirten Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Tuzlaspor maçında taraftarlarımız için belirlenen bilet fiyatını maçtan 1 gün önce öğrendik. Geçen sezon, stadımızı verdiğimiz şehrimizin takımı Tuzlaspor'un bu tavrını üzüntüyle karşılıyorum. Maalesef taraftarlarımız statta olamayacak. Karşılaşmayı yönetim kurulu üyelerimizle takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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