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Bilek Güreşi Gençler Türkiye Şampiyonası yoğun katılımla başladı

Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Bilek Güreşi Gençler Türkiye Birinciliği (Kız-Erkek) müsabakaları Karabük’te başladı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 19:18
Bilek Güreşi Gençler Türkiye Şampiyonası yoğun katılımla başladı

Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Bilek Güreşi Gençler Türkiye Birinciliği (Kız-Erkek) müsabakaları Karabük’te başladı.


Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B Türkiye Birinciliği müsabakaları 13-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Merkez Yeni Spor Salonunda 2 gün sürecek. Katılım ve ilginin yoğun olduğu yarışlara 63 şehirden bin 210 sporcu katıldı. Kız ve erkeklerin karışık yarıştığı müsabakaların ilk gününde dereceye girmek isteyen sporcular kıyasıya bir mücadele gösterdi. Müsabaka sırasında sakatlanan sporculara ilk müdahale salonda bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı.


İHA muhabirine konuşan Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, “İlimizde bilek güreşi Türkiye Şampiyonası başladı. 63 ilden bin 210 sporcu katıldı. Hakemler, idareciler, antrenörler, öğrenci velileri dün akşamdan itibaren onları misafir ediyoruz. Saat 10.00’da müsabakaların nasıl olacağına dair teknik toplantı yapıldı. Herkesle paylaşıldı. Saat 15.30 itibari ile müsabakalar başladı ve devam ediyor. Gençlerimiz kızlarımız, erkek gençlerimiz şuanda heyecanlı. Herkes burada gücünü göstermeye çalışıyor. İlimizde her 15 günde bir şampiyona yapalım diye program yapmıştık. Bu program doğrultusunda gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımız gerekse federasyonlarımız bizim bu isteğimize cevap verdiler” dedi.


Karabük’te bu tür şampiyonaları yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini ifade eden Çetin, “Önümüzde Basketbol Voleybol turnuvaları var. Yine yüzme bilmeyen kalmasın projemiz var. Sporcu merkezimizde çalışmalarımız başladı devam ediyor. Bizim buradaki şampiyonada ilimizin yarışmacıları da var. Derece de alacağımıza inanıyorum. Herkese başarılar diliyorum” diye konuştu.


Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasının Karabük’te ilk kez yapıldığını dile getiren Çetin, “Burada dereceye giren çocuklarımız bütçe imkanları nispetinde müsabakalara katılabiliyorlar. Onu Gençlik ve Spor Bakanlığımız tespit ediyor. Yarışanların içerisinde milli sporcularımız var. Seçmeler de tabii yapılıyor” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 19:18
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