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Siyaset Bileğinize kuvvet! İstanbul senindir kendin ittir
Siyaset

Bileğinize kuvvet! İstanbul senindir kendin ittir

İstanbul’un birçok yerini 'İstanbul senin' pankartlarıyla donatan Ekrem İmamoğlu’nun İBB’sinde otobüs arızalarına her gün bir yenisi ekleniyor. İmamoğlu göreve geldiğinden beri arıza yapan belediye otobüslerini ittirmek zorunda kalan İstanbullular çileden çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 12:28:00 - 2022-01-16 12:34:26

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuğunda oturduğu ama yönetemediği İBB’de otobüs arızaları bitmek bilmiyor.

Yolda kalan, arıza yapan belediye otobüslerine her gün bir yenisi ekleniyor.

Ortaya çıkan manzarada İstanbullular arıza yapan otobüsleri arkadan ittiriyor.

Bu rezil görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi’nde arıza yapan bir halk otobüsünü vatandaşlar ittirerek hareket ettirmek zorunda kaldı.

İstanbul’un her yerini “İstanbul senin” pankartlarıyla donatan İmamoğlu’nun bundan kastının "İBB otobüslerini vatandaşların hareket ettirmesi mi olduğu" merak ediliyor.

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Yorumlar

Kudret

Ne yaptınız kelime oyunumu...
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MEHMET DEMIRCI

NOLDİİİİ İSTANBUL ? Taş devrinbdeki fred çakmaktaş gibisiniz...yakında lastik tekerli değil taş tekerliside gelsinmi ?
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