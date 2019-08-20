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Bilecik’teki mahalle aralarından salça kokuları yükseliyor

Bilecik’in mahalle aralarından, kış hazırlığı telaşında olan ev hanımlarının yapmaya başladığı domates ve biber salçalarının kokusu yükselmeye başladı.

20 Ağustos 2019 Salı 12:38
Bilecik’teki mahalle aralarından salça kokuları yükseliyor

Bilecik’in mahalle aralarından, kış hazırlığı telaşında olan ev hanımlarının yapmaya başladığı domates ve biber salçalarının kokusu yükselmeye başladı.


Ev yapımı salça, kış sofraları için zahmetli olsa da doğal olduğu ve kış aylarında kolaylık sağladığı için yıllardır mutfakların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Kaliteli domatesi ve biberi bulan kadınlar kışın yemeklerde kullanılmak için odun ateşinde büyük tavalarda pişirip cam kavanozlara koydukları salçaları büyük zahmet ve emekle hazırlıyor.


“Yaptığımız bu salçalar organik ve daha sağlıklı”


Pazarlarda kasa kasa alınan domatesler ile elde edilen salçanın daha sağlıklı olduğunu belirten ev hanımları, eskiden olduğu gibi kışlık yiyeceklerini katkı maddesiz, tamamen ev ve el yapımı yiyeceklerle hazırladıklarını söylediler. Fabrikasyon salçalara nazaran el yapımı salçanın tamamen organik olarak her yıl kış için yaptığımız salça yemeklere ayrı bir lezzet verdiğini ifade eden kadınlar, “Kışın domates salçasını kahvaltılık ve yemeklerde kullanırız. Domates salçası yapmak meşakkatli iş, ama tamamen katkısız” dediler.


Salça nasıl yapılır?


Yapılan salça hakkında bilgi veren kadınlar, “Salçayı yapmadan önce alınan domatesler yıkanıyor. Domateslerin içine kırmızıbiber katılarak lezzet ve renk vermesi sağlanıyor. Domatesler küçük parçalar halinde kesildikten sonra ateş üzerinde olan tavanın içine boşaltılan domatesler karıştırılarak iyice pişirildikten sonra suyunun çıkması sağlanıyor. Daha sonra ateşten indirilen domatesler kabukları ve çekirdekleri makinadan geçirildikten sonra tekrar tavanın içine atılıp uzun süre karıştırarak salça haline geldikten sonra sıcak olarak kavanozlara dolduruluyor. Daha sonra kışın afiyetle yiyoruz” dediler.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:38
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