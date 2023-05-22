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Yerel Bilecik’te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Yerel

Bilecik’te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-05-22 07:47:00 -
Bilecik’te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik’te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik’te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen Ali A. yönetimindeki 11 BA 527 plakalı otomobil aynı istikamette ilerleyen Armağan Ö. idaresindeki 11 ABE 021 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpan araç kontrolden çıkıp aynı istikamette ilerleyen Tuncay Ç. yönetimindeki 11 AZ 943 plakalı araca çarptı. Meydana gelen kazada 11 AZ 943 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Zeynep Ç. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan kazaya sebebiyet verip olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücü Ali A. ise polis tarafından belirlendi ve gerekli cezai işlemin uygulandığı öğrenildi.

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