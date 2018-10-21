Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 1 kişi yaralı

Erhan Yanmaz yönetimindeki 42 Y 5343 plakalı mısır yüklü tırın arka lastiği, Sakarya-Bilecik karayolunun Medetli mevkisinde yanmaya başladı.

Tırı emniyet şeridine çeken sürücü Yanmaz, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken, Şenol Tilkici idaresindeki 26 ZE 511 plakalı pancar yüklü tır, yangından dolayı yavaşlayan Serkan Akat yönetimindeki 34 ZT 8414 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kamyonet çarpmanın etkisiyle önünde seyreden Kamil Karyağdı'nın kullandığı 26 TV 123 plakalı kamyona çarptı.

Pancar yüklü tır bariyerlere çarparak devrildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan tır sürücüsü Tilkici'yi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Devrilen tırdan saçılan pancarlar nedeniyle trafiğe kapatılan yol, karayollarının temizlik çalışmasının ardından tekrar açıldı.