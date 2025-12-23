Bilecik’te yılbaşı mesaisi
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın başkanlığında gerçekleştirilen "Yeni Yıl Tedbirlerine İlişkin Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı"na katılım sağladı. 81 il valisinin Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden bir araya geldiği zirvede, yılbaşı dönemi için planlanan stratejik önlemler masaya yatırıldı.
Vali Sözer’e toplantıda, İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı ve İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener eşlik etti. Görüşmelerde, vatandaşların yeni yılı huzurlu ve güvenli bir atmosferde karşılamasını sağlamak adına ülke genelinde ve yerelde hayata geçirilecek şu temel başlıklar ele alındı:
Güvenlik ve Asayiş: Olası olaylara karşı ekiplerin teyakkuz durumu.
Trafik Denetimleri: Yoğunlaşması beklenen güzergahlarda alınacak önlemler.
Kamu Düzeni: Vatandaşların yoğun olduğu alanlarda huzurun korunması.
Kurumlar Arası İş Birliği: Hizmetlerin aksamaması için sağlanacak koordinasyon.
Toplantı sonunda, yılbaşı gecesi boyunca tüm birimlerin sahada aktif görev yapacağı ve güvenlik zafiyetine yer verilmeyeceği vurgulandı.