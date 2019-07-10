Bilecik'te uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon İl merkezi ve Bozüyük ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Bilecik'te polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde eş zamanlı yapılan operasyonda 2,54 kilogram esrar, 1,62 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar),4,43 kilogram sentetik uyuşturucu, 5 tablet, 6,5 kilogram uyuşturucu olduğu değerlendirilen beyaz toz, uyuşturucu içiminde kullanılan 5 aparat, hassas terazi, muşta, oluklu bıçak, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.C.O, M.E, M.F.B, O.Y, Ö.E, C.K. ve A.A,emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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