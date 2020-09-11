Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı
Operasyonda, elektrikli süpürge ve spor ayakkabı içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan Afganistan uyruklu tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte belirledikleri adrese operasyon düzenledi.
Afganistan uyruklu O.R'nin evinde arama yapan ekipler, elektrikli süpürge ve spor ayakkabı içerisine gizlenmiş 406 gram metamfetamin ve 196,80 gram toz esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.