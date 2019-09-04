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Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bin 291’e yükseldi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:54
Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bin 291’e yükseldi.


TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Bilecik’te Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 221 adet artarak 69 bin 291 adet olarak açıklanmıştır. Bilecik’teki 69 bin 291 taşıtın 33 bin 537 adedi otomobil, 11 bin 780 adedi kamyonet, 10 bin 933 adedi traktör, 7 bin 569 adedi motosiklet, 3 bin 181 adedi kamyon, 1 134 adedi minibüs, 880 adedi otobüs, 277 adedi özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Bilecik’te Temmuz ayında bin 973 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam bin 973 taşıt içinde otomobil bin 344 adet ile ilk sırada yer aldı.


Öte yandan Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 23 milyon 86 bin 900 oldu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:54
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