  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bilecik'te su kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 21:34:13 -
Bilecik'te su kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düşen ineği, bulunduğu yerden itfaiye ekipleri çıkardı.

Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde Mustafa Dur, arazisinde otlattığı ineğinin kullanılmayan su kuyusuna düştüğünü itfaiye ekiplerine bildirdi.

Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ineği halatla bağlayarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

İneğin sahibi Mustafa Dur, ekiplere teşekkür ederek, "Hayvanım geri geri gittiği esnada su kuyusuna düştü, kendi imkanlarımla çıkartamayınca ekiplere haber verdim. Çok şükür ineği sağ salim kurtardık, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı