  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BOREL’e yurt dışından yoğun talep! Borlu dezenfektan BOREL Avrupa yolcusu

Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Muhittin Şimşek kimdir nerelidir? Muhittin Şimşek hayatı biyografisi

Ethem Çakır kimdir nerelidir? Ethem Çakır hangi göreve atandı?

Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi
için kalan
Aktüel

Bilecik’te Şehit annesi vefat etti

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde 2007 yılında görev yaptığı birliğinde nöbet sırasında kaza kurşunu ile şehit olan Şehit J.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:48:03 -
Bilecik’te Şehit annesi vefat etti

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde 2007 yılında görev yaptığı birliğinde nöbet sırasında kaza kurşunu ile şehit olan Şehit J. Er, Fehim Yavaş’ın Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaşayan annesi Kadriye Yavaş (58) hayatını kaybetti.


Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Eskişehir’deki hastanede vefat eden şehit annesi Kadriye Yavaşın cenazesi bugün Ayşe Göllü Caminde kılınan cenaze namazının ardından Osmaneli İlçe Mezarlığına defnedildi.


Cenazeye, şehit annesinin yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun da katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı