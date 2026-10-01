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Yerel Bilecik’te sahte para alarmı: Vatandaşlar uyarıldı
Yerel

Bilecik’te sahte para alarmı: Vatandaşlar uyarıldı

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Bilecik’te sahte para alarmı: Vatandaşlar uyarıldı

Bilecik'te vatandaşlara sahte para uyarısı yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince Yeni Mahalle Kapalı Pazar'da alışveriş yapan 62 vatandaşa; Kadın Acil Destek uygulaması (KADES), sahte para, dolandırıcılık, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler tarafından vatandaşlara ayrıca bilgilendirici broşür dağıtıldı.

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