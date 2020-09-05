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Aktüel Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya öldü
Aktüel

Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-05 10:06:46 -
Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.G. idaresindeki 41 AEV 575 plakalı otomobil, Bilecik - Sakarya kara yolunun Selimiye köyü kavşağında, yolun karşısına geçmek isteyen Nazmi Uslu'ya çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Uslu'nun cenazesi, otopsi için Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Otomobil sürücüsü M.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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