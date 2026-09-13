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Aktüel Bilecik'te orman yangını alarmı, nemin yüzde 20'ye kadar düşmesi öngörülüyor
Aktüel

Bilecik'te orman yangını alarmı, nemin yüzde 20'ye kadar düşmesi öngörülüyor

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Bilecik'te orman yangını alarmı, nemin yüzde 20'ye kadar düşmesi öngörülüyor

Vali Faik Oktay Sözer, riskin kritik seviyelere ulaşmasının beklendiğini belirtti; duman veya ateş görülmesi halinde 112'ye bildirimin önemini vurguladı.

Bilecik'te hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının düşmesiyle birlikte orman yangını alarmı verildi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kent genelinde meteorolojik şartlar nedeniyle orman yangını riskinin kritik seviyelere ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Sözer'in açıklamasına göre nem oranının özellikle 14.00-16.00 saatleri arasında yüzde 20 seviyelerine kadar düşeceği öngörülüyor.

Vali Sözer, orman yangınlarının önlenmesine yönelik daha önce kamuoyuyla paylaşılan kural ve tedbirlere titizlikle uyulmasını istedi. Herhangi bir noktada duman, ateş veya yangın belirtisi görülmesi halinde vakit kaybedilmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunulmasını isteyen Sözer, böylece yangına profesyonel ekiplerce hızlı ve etkin şekilde müdahale edilmesinin sağlanacağını kaydetti.

Vali Sözer, "Vatandaşlarımızdan, yangın riskinin yüksek olduğu bu süreçte azami dikkat ve hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyoruz" dedi.

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