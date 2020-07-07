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Aktüel

Bilecik'te mahalle arasındaki arkeolojik kazılara yeniden başlandı

Bir apartmanın yanındaki boş arsada 20 kişilik kazı ekibi, yuvarlak şekilli köy yapılarını gün ışığına çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-07-07 11:55:10 -
Bilecik'te mahalle arasındaki arkeolojik kazılara yeniden başlandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir apartmanın yanındaki boş arsada ara verilen arkeolojik kazıya yeniden başlandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişinin, arazide gördüğü seramik parçalarını Bilecik Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirmesi üzerine, geçen yıl sonunda başlatılan kazıya, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce maddi destek sağlanıyor.

Ara verilmesinin ardından yeniden başlanan kazı, Genel Müdürlüğün yanı sıra Bilecik Belediyesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi iş birliğiyle yürütülüyor.

Modern binalar arasında kalmış boş arsada çalışmalarını sürdüren 20 kişilik kazı ekibi, yuvarlak şekilli, çadıra benzer yapıları gün ışığına çıkarmak için mesai harcıyor.

Batı Anadolu'nun en eski yerleşimlerinden olduğu tahmin edilen kazının bu yıla ait bölümünün, eylül ayında bitirilmesi hedefleniyor.

Çevredeki vatandaşlar da evlerinin balkonlarından çalışmaları takip ediyor.

Geçen yıl ortaya çıkarılan buluntular ve TÜBİTAK tarafından yapılan yaş tayini analizlerinde kalıntıların 9 bin yıl önce kurulan ve yaklaşık 1000 yıl insanların barındığı bir köye ait olduğu belirlenmişti.

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