Bilecik’te kuvvetli rüzgar etkili oldu

Bilecik’te etkili olan rüzgar sonrasında kent merkezindeki bir inşaatı çevreleyen saclar devrildi. İnşaat alanından yaya ve araç geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Bilecik kent merkezinde akşam saatlerinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Kentin en işlek caddesi Teyfikbey Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezi inşaatının etrafına güvenlik amacıyla konulan etraf çevirme sacları rüzgar dolayısıyla devrildi. O esnada yağmurun yağması sonucu dışarıda fazla insan olmaması ve herhangi bir aracın geçmemesi olası bir facianın önüne geçti.

Öte yandan olay yerine polis ve zabıta ekipleri gelirken düşen saclar inşaat çalışanları tarafından tekrar kaldırıldı.