Bilecik’te Kurban Bayramı gıda denetimleri

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurban Bayram öncesi gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Gıda kontrolörleri ile bazı işletmeleri denetleyen İl Müdürü Necmettin Yoldaş, yıl boyu rutin olarak devam eden gıda denetimlerinin yaklaşan Kurban Bayramı öncesi il ve ilçe müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak devam edildiğini bildirdi.

Şekerleme ve şuruplu tatlılar, et ve et ürünleri ile her türlü üretilen temel gıda maddelerine yönelik sağlıklı üretimin gerçekleşmesi, çalışan ve iş yeri hijyeni, mevzuata uygun gıdanın satışa sunulması konularında denetimlerin yapıldığını anlatan İl Müdürü Yoldaş, “Yapılan denetimlerde insan sağlığını tehlikeye düşürecek düzeyde bir olumsuzluk gözlenmemiş olup, eksikliğin riskine göre olumsuzlukların yaşandığı yerlere süre verilerek o süre içinde eksikliğin giderilmesi istendi. Bu bağlamda tüketicilerimizin mümkün olduğunca aldıkları ürünlerin etiket bilgilerine ve muhafaza koşullarına dikkat etmeleri, gıda ile ilgili her türlü şikayetlerini bakanlığımızın Alo Gıda 174 Hattı’na bildirmeleri vatandaşlık görevidir” ifadelerine yer verdi.