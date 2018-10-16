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Bilecik'te korkunç olay! Zeytin bahçesinde bulundu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bulunan bir zeytin bahçesinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen bir erkek cesedi ile ağır yaralı halde bir kadın bulundu.

16 Ekim 2018 Salı 15:56
Bilecik'te korkunç olay! Zeytin bahçesinde bulundu

Bilecik'te Osmaneli'ye bağlı Erecek köyünde meydana geldi. Vatandaşlar Sakarya-İznik karayolu üzerinde bulunan Pekmezci mevkinde bulunan bir tarlada hareketsiz iki kişi gördü. Durumun hemen ekiplere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Burada incelemelerde bulunan ekipler, bir zeytin ağacının altında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bir kadın ve bir erkeğin bulunduğunu fark etti. Ekipler Ozan Rüzgar'ın (30) olay yerinde hayatını kaybettiğini, Bediha Söylemez'in (28) de çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandığını anladı. Yaralı 112 Acil Servis ekiplerinde ilk olarak Pamukova İlçe Devlet Hastanesinde müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim Araştırma hastanesine sevk edildi. Ozan Rüzgar'ın cansız bedeni ise otopsisi yapılmak üzere Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve İlçe Jandarma Komutanı teğmen Eyüp Uzun incelemelerde bulunarak olayla ilgili yetkililerden bilgi aldılar. Osmaneli Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 15:56
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