Bilecik’te korkunç kaza: 1 ölü
Bozüyük- Bursa karayolu Aksu Tekke köyü mevkiinde,aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü, feci şekilde can verdi.01 Mayıs 2019 Çarşamba 19:20
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Feridun Deniz (47), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam Bozüyük- Bursa karayolu Aksu Tekke köyü mevkiinde meydana geldi. Bozüyük’e giden Feridun Deniz yönetimindeki 33 L 6239 plakalı TIR, önündeki 77 AU 916 plakalı TIR’a çarptı. Kazada, araçta sıkışan Deniz, hayatını kaybetti. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Feridun Deniz’in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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