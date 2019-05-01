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Bilecik’te korkunç kaza: 1 ölü

Bozüyük- Bursa karayolu Aksu Tekke köyü mevkiinde,aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü, feci şekilde can verdi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 19:20
Bilecik’te korkunç kaza: 1 ölü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Feridun Deniz (47), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam Bozüyük- Bursa karayolu Aksu Tekke köyü mevkiinde meydana geldi. Bozüyük’e giden Feridun Deniz yönetimindeki 33 L 6239 plakalı TIR, önündeki 77 AU 916 plakalı TIR’a çarptı. Kazada, araçta sıkışan Deniz, hayatını kaybetti. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Feridun Deniz’in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 19:20
  1. Bursa
  2. Bilecik
  3. Bozüyük ilçesi
  4. TIR Kazası
  5. 1 kişi öldü
  6. Feridun Deniz

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