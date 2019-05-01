Bilecik’te korkunç kaza: 1 ölü Bozüyük- Bursa karayolu Aksu Tekke köyü mevkiinde,aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü, feci şekilde can verdi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Feridun Deniz (47), yaşamını yitirdi.



Kaza, dün akşam Bozüyük- Bursa karayolu Aksu Tekke köyü mevkiinde meydana geldi. Bozüyük’e giden Feridun Deniz yönetimindeki 33 L 6239 plakalı TIR, önündeki 77 AU 916 plakalı TIR’a çarptı. Kazada, araçta sıkışan Deniz, hayatını kaybetti. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Feridun Deniz’in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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