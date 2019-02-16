Bilecik'te inşaattan düşen Afgan işçi öldü Bilecik'te 250 yataklı devlet hastanesi inşaatında çalışırken 4'üncü kattan yere çakılan Afganistan uyruklu işçi Navıd Yaoobı, hayatını kaybetti.

Bilecik'te Afganistan uyruklu işçi Navıd Yaoobı (20), çalıştığı hastane inşaatının 4'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi.



Olay, 250 yataklı devlet hastanesi inşaatında meydana geldİ. İşçilerden Afganistan uyruklu Navıd Yaoobı, inşaatın 4'üncü katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yaoobı'nın öldüğünü belirledi. Navıd Yaoobı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bilecik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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