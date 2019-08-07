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Bilecik’te ilk karpuz ve kavun hasadı yapıldı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile birlikte Osmaneli’ne bağlı Medetli köyünde bir tarlada çiftçilerle birlikte karpuz fidelerini toprakla buluşturan Vali Bilal Şentürk, aynı tarlada bu sefer karpuzun ilk hasadına katıldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:09
Bilecik’te ilk karpuz ve kavun hasadı yapıldı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile birlikte Osmaneli’ne bağlı Medetli köyünde bir tarlada çiftçilerle birlikte karpuz fidelerini toprakla buluşturan Vali Bilal Şentürk, aynı tarlada bu sefer karpuzun ilk hasadına katıldı.


İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin önemli oranda karpuz ihtiyacını karşılayan ve bu üründe üretim merkezleri arasında yer alan Bilecik ve Osmaneli ilçesinde 13 bin dekarda 70 bin tonluk rekolte bekleniyor. Karpuzun yanında kavun üretiminin de yapıldığını Bilecik ile Osmaneli ve Söğüt ilçesinde, bu yıl 8 bin dekarda 19-20 bin ton arasında kavun hasadı bekleniyor.


“Köylerimiz son derece çalışkan ve üretken”


Toprakla uğraşmanın en önemli iş olduğunu ve köylerin son derece çalışkan ve üretken olduğunu ifade eden Bilecik Valisi Bilal Şentürk, “’İki ay önce fidesini diktiğimiz karpuzun hasadını yapmaktan mutlu olduk. İnsan emek verince emek verdiği şeyin kıymetini daha fazla anlıyor. Çiftçimizin hakikaten ne kadar önemli iş yaptığını burada bir nebze yaşamış olduk. Bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum. Köylerimiz son derece çalışkan ve üretken. Her alanda çiftçimiz çalışkan ve Türkiye’nin her yerine buradan ürün gidiyor. Şuan hasadını yaptığımız karpuzların büyük çoğunluğu İstanbul’a, Trabzon’a, İzmir’e, Zonguldak’a ve Ankara olmak üzere ülkenin pek çok yerine gidiyor. Verdikleri emeğin karşılığını almalarını diliyorum” şeklinde konuştu.


Vali Şentürk’ün hasadını yaptığı tarla sahibi Gürcan İlhan da, iki ay önce fidesini diken Vali Şentürk’ün tarlalarında ilk hasadına da katılmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.


Karpuz üreticisi Naim Turan ise, 18 yaşından itibaren karpuz üretimi ile uğraştığını anlatarak, ürettikleri karpuzun tadının farklı olduğunu söyledi.


Bir diğer kavun üreticisi Abdullah Bayar da, yıllardır konak cinsi kavun üretimi yaptıklarını ve Marmara Bölgesinin yanı sıra İç Anadolu Bölgesine de pazarladıklarının bildirdi.


Alıcı Tezcan Yetim ise, 20 yıldır Medetli köyünden karpuz alımı yaptığını, burayı tavsiye etmelerinin nedeninin topraklarının zengin oluşu ve karpuza ayrı bir tat verdiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:09
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