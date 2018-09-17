THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Bilecik'te iki kamyonet çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında iki kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 17:28
Bilecik'te iki kamyonet çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Bilecik'te 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Abdullah Yıldırım yönetimindeki 11 AN 899 plakalı kamyonet, Beşiktaş Mahallesi'nde, Hüseyin Kurt'un kullandığı 11 EE 177 plakalı kamyonetle çarpıştı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada, sürücüler ile kamyonetlerdeki 3 kişi yaralandı.

Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 17:28
  1. 2 kamyonetin çarpışması
  2. trafik kazası
  3. Bilecik Devlet Hastanesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TEM Otoyolu'nda çalışma: Tek şerit kapatılacak!
    1. TEM Otoyolu'nda çalışma: Tek şerit..
    2. Trabzon'da FETÖ/PDY operasyonu: 1 kişi..
    3. Bomba patladı! İşte Şenol Güneş'in..
    4. Süleyman Soylu'dan polislere müjde!..
    5. Gül yetiştirirken...
    6. Murat Şeker'e dolandırıcı şoku
    7. Marmaray Halkalı-Gebze hattında sona..
    8. Fransızların çoğu Emmanuel Macron'u..
    9. Şeker hastaları bol bol yürümeli
    10. BDDK'dan swap işlemleriyle ilgili duyuru
    11. Minik Alperen Sakin olayında flaş..
    12. Fransızlar 'Macron başarısız' dedi!
    13. Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın acı..
    14. Özel okul teşvik ek yerleştirme ne..
    15. Mescid-i Aksa'da provokasyonlar..
    16. Kupada üçüncü tur programı belli oldu
    17. Temizlerken köpürte köpürte kirletmeyin
    18. Özel okul teşvik sonuçları 2018 sorgula
    19. Özel okul teşvik sonuçları açıklandı
    20. MEB özel okul teşvik tercih sonuçları..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?