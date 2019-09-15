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Bilecik'te düğünlerin vazgeçilmez ikramı "kıstırma"

Bilecik'in köylerinde evlenecek çiftlerin düğününe bir hafta kala gerçekleştirilen ve "pötibör" tabir edilen dikdörtgen bisküvilerden ikisinin arasına lokum konulmasıyla hazırlanan yiyecekle adı özdeşleşen "kıstırma" geleneği yıllardır sürdürülüyor- Damat Ali Osman Çelikal:- "Arkadaşlarım bisküvilerin arasına lokumları yerleştirerek çay ile servis ediyor. Kadınlar da yine kıstırmalarını yerken eğleniyorlar, gelini oynatıyorlar. Bu adetlerimiz hep yaşasın istiyoruz"

15 Eylül 2019 Pazar 11:13
Bilecik'te düğünlerin vazgeçilmez ikramı "kıstırma"

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'in bazı köylerinde yaşatılan düğün geleneklerinden ve pötibör tabir edilen dikdörtgen şeklindeki bisküvilerden ikisinin arasına lokum konulmasıyla hazırlanan yiyecekle adı özdeşleşen "kıstırma" geleneği ilgi görüyor.

Gelenek gereği köyün erkekleri, düğünden bir hafta önce köy kahvehanesinde toplanıyor ve gençlerin iki bisküvi arasına yerleştirdikleri lokumları çayla tüketiyor.

"Kıstırma" olarak bilinen bu yiyecek, kadınlara da ikram ediliyor. Kadınlar bir yandan kıstırma yerken, diğer yandan köy meydanında gelin adayı ile müzik eşliğinde oynuyor.

Merkeze bağlı Gülümbe köyünde Ali Osman ve Tülay Çelikal çifti de düğünlerinden önce bu geleneği yaşatarak "kıstırma eğlencesi" düzenledi.

Köyün erkekleri kahvehanede lokumlu bisküvileri yiyip çaylarını yudumlarken, kadınlar geç saatlere kadar oynadı.

Damat Ali Osman Çelikal, AA muhabirine, bu geleneği babalarından ve dedelerinden gördüklerini söyledi.

Bilecik'in bugünlere kadar yaşatılmış düğün adetleri olduğunu belirten Çelikal, "Eş, dost ve akrabalarımızı davet ederek geleneklerimizi sürdürüyoruz. Arkadaşlarım bisküvilerin arasına lokumları yerleştirerek çay ile servis ediyor. Kadınlar da yine kıstırmalarını yerken eğleniyorlar, gelini oynatıyorlar. Bu adetlerimiz hep yaşasın istiyoruz." dedi.

- "Arkadaşım için değer"

Damadın arkadaşı Enes Uysal da üç saati aşkın süredir çay dağıttığını anlattı.

Yorulmadığını belirten Uysal, "Arkadaşım için değer. Onlar da benim düğünümde yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Kahvehane işletmecisi Nadir Çil ise binin üzerinde çay dağıttığını dile getirdi.

Çil, "Düğün sahibinin isteği üzerine sabah saatlerinden itibaren hazırlığımızı yapıyoruz. Yıllardır devam eden adetlerimizi sürdürüyoruz. Çay ve bisküvi arası lokumlarımızı servis ettik. Gelen gelmeyen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 11:13
  1. Bilecik
  2. bisküvi
  3. kıstırma
  4. lokum
  5. pötibör

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