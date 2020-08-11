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Aktüel

Bilecik'te çıkan orman yangınında 1,5 hektarlık alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-11 23:33:39 -
Bilecik'te çıkan orman yangınında 1,5 hektarlık alan zarar gördü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te çıkan orman yangınında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Vezirhan beldesi Kayabeli Mahallesi bölgesindeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce kontrol altına alındı.

Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın, yangında 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirten Yakın, "Yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın helikopteri, 10 arazöz, Gölpazarı, Vezirhan ve Bayırköy belediye itfaiye ekipleriyle beraber 40 personelle müdahale edildi." dedi.

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