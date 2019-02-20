Bilecik’te CHP’nin adayı rakiplerini listeye yazmadı

CHP Bilecik İl Başkanlığı, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimine ilişkin Millet İttifakı yaptığı Bilecik’te belediye meclis üyelerinin listesini ilçe seçim kurullarına teslim ederken, CHP’nin adayı Semih Şahin rakiplerine listede yer vermedi.

29 Kasım 2018 günü CHP Bilecik İl Başkanlığında CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün öncülüğünde Bilecik Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Hüseyin Korkman, İsmail Cinoğlu, Seyfi Özgen ve Semih Şahin arasında bir protokol imzalandı. İmzalanan protokolde "2 Aralık 2018 Pazar günü yapılacak olan CHP Bilecik Belediye Başkan Adaylığının belirleneceği eğilim yoklamasında sandıktan aday olarak hangi arkadaşımız seçilirse; seçilen arkadaşın kabul etmesi kaydı ile altındaki Belediye Meclis üyeliği listesinde kayıtsız ve şartsız yer almayı kabul ve taahhüt ediyorum. İş bu protokol tarafından imza altına alınarak CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına teslim edilmiştir" ifadelerine yer verilerek 4 aday adayı altını imzaladı. Yapılan eğilim yoklaması sonucu sandıktan Semih Şahin çıkarak Bilecik’te CHP’nin belediye başkan adayı oldu. CHP Bilecik İl Başkanlığı dün son günün olan il genel ve belediye meclis aday üyelerinin bulunduğu listeleri Merkez İlçe Seçim Kurulu’na teslim ettiler.

Listede 3 aday adayı da yok

Teslim edilen listede Hüseyin Korkman, İsmail Cinoğlu, Seyfi Özgen yer almadı. İmzalanan protokolde ’seçilen arkadaşın kabul etmesi kaydı’ esas alınarak Semih Şahin rakiplerini saf dışı bıraktı.