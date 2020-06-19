Bilecik'te bir binada çıkan yangın hasara neden oldu

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın zarara yol açtı.

Bahçelievler Mahallesi Uzun Sokak'ta 3 katlı binanın Cemile K'nin yaşadığı ikinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinden İsmail Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ambulansların, itfaiyelerin geçtiğini görünce biz de koşarak yangın yerine geldik. Mahalle genci olarak yapabileceğimiz bir şey olur diye hazırda bekliyoruz, elimizden gelen her şeyi yaparız." dedi.



