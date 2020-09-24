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Aktüel Bilecik'te beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları üç hastaya nakledilecek
Aktüel

Bilecik'te beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları üç hastaya nakledilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-24 14:17:13 -
Bilecik'te beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları üç hastaya nakledilecek

BİLECİK (AA) - Bilecik'te tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri ve böbrekleri üç hastaya umut oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bilecik Devlet Hastanesinde 6 gün yoğun bakım tedavisi gören hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ Nakil Koordinatörlüğü, bu kişinin ailesiyle görüşerek nakil için onay aldı.

Bursa ve Düzce'den uzman transplantasyon ekipleri, yaklaşık 5 saat süren operasyon sonucunda karaciğer ve böbrekleri çıkardı.

Organların, bu illerde durumları uygun görülen üç hastaya nakledileceği bildirildi.

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