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Aktüel Bilecik'te belediye ekipleri bir kamyon çöp çıkardıkları evi onardı
Aktüel

Bilecik'te belediye ekipleri bir kamyon çöp çıkardıkları evi onardı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:41:32 -
Bilecik'te belediye ekipleri bir kamyon çöp çıkardıkları evi onardı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te vatandaşların şikayeti üzerine incelenen ve bir kamyon çöp çıkarılan ev, belediye ekiplerince onarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Osmangazi Mahallesi'nde Sosyal Konutlar'da yaşayan bazı vatandaşların şikayeti üzerine bölgedeki bir evin kontrol edildiği bildirildi.

Açıklamada, Sosyal Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler, Veteriner İşleri ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, evden bir kamyon çöp çıkardığı duyuruldu.

Evi temizleyen ekiplerin, yaptıkları boya ve iyileştirme sonrasında mobilya, beyaz eşya, mutfak ürünleri ile evi donatarak sahibine teslim ettiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilecik Belediyesi olarak imkanlar ölçüsünde bütün vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyoruz. Osmangazi Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşımız ve komşularının talebi doğrultusunda söz konusu ev, ilgili birçok birimin çalışması sonucu temizlenerek boyandı. İlimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının karşılandığı ve vatandaşlarımız arasında yardımlaşma ve paylaşma duygularının pekişmesine aracılık eden Güzel Market'teki mobilya, beyaz eşya, ev ürünleri ve diğer malzemeler ile ev yeniden donatılmıştır."

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