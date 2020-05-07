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Aktüel

Bilecik’te 35 markete bin 750 adet maske teslim edildi

Bilecik’te Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Bilecik Valiliği tarafından Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edilen lastikli cerrahi maskeler marketlere teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:41:21 -
Bilecik’te 35 markete bin 750 adet maske teslim edildi

Bilecik’te Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Bilecik Valiliği tarafından Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edilen lastikli cerrahi maskeler marketlere teslim edildi.


Bilecik Ticaret İl Müdürlüğüne tarafından bin 750 adet lastikli cerrahi maskeler kentete faaliyet gösteren marketlere, alışveriş yapmak üzere gelen ve maskesi olmayan vatandaşlara dağıtılmak üzere teslim edildi. Ayrıca işletmelere, fiyat etiketi, fahiş fiyat uygulamamaları, sosyal mesafe, market içinde metrekareye göre olması gereken müşteri sayısı, çalışma saatlerine uymaları gibi konularda gerekli tüm tedbirlerin alınması yönünde uyarılarda bulunuldu.

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