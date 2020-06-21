  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bilecik’te 3 ev kül oldu, 4 kişi de hastanelik

Bilecik’te meydana gelen ev yangını başka 2 eve de sıçrayınca evler kullanılmaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 11:15:12 -
Bilecik’te 3 ev kül oldu, 4 kişi de hastanelik

Bilecik’te meydana gelen ev yangını başka 2 eve de sıçrayınca evler kullanılmaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen ve sinir krizi geçiren 4 kişi hastaneye kaldırıldı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünden Gülsüm Karadere’ye ait evde çıkan yangın Tozman Köyü Dernek Başkanı Fehmi Çetin’e ait 2 eve sıçradı. Yangına, İnhisar, Mihalgazi, Söğüt, Yenipazar, Gölpazarı Belediyelerine ait itfaiyeleri ekipleri müdahale etti. Alevler ormanlık alana sıçrarken, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler anında müdahale etmesi üzerine alevler büyümeden söndürüldü. Yangında 3 ev kül olurken, soğutma işlemi devam etmekte.


4 kişi hastaneye kaldırıldı


Öte yandan, Gülsüm Karadere’nin Eskişehir’den çocukları ile köyüne kiraz toplamaya geldiği, çocuklarının dönmesi üzerine köydeki evlerinde yalnız kaldığı öğrenildi. Yangının televizyonun patlaması sonucu çıktığı öğrenilirken, yangında 4 kişi dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı