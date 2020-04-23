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Aktüel

Bilecik’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilecik’te sade bir törenle kutlandı.

2020-04-23 11:35:09 -
Bilecik’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilecik’te sade bir törenle kutlandı.


Bilecik’teki kutlamalar Cumhuriyet Meydanı’nda ki Atatürk Anıtı’na Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Ramazan Çelik’in çelenk sunması ile başladı. Korona virüs Covit-19 saldığını nedeniyle çok az sayıda katılım olurken, törende sosyal mesafede uygulandı. Çelen sunumun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla tören sına erdi.

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