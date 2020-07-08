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Aktüel

Bilecik'te 1,5 tonluk kurbanlık 30 bin liraya satıldı

Bir iş adamının satın aldığı hayvanın etleri, firma çalışanlarına dağıtılacak

Yeniakit Publisher
2020-07-08 10:44:24 -
Bilecik'te 1,5 tonluk kurbanlık 30 bin liraya satıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde besicilik yapan Enver Erkanlı, "Mışka" adını verdiği 1,5 tonluk kurbanlık tosunu 30 bin liraya sattı.

İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Hadi Özalp, Erkanlı'nın otomobil ile takas etmek üzere satışa çıkardığı kurbanlığa talip oldu. Özalp, tosunu 30 bin lira karşılığında satın aldı.

Özalp adına kurbanlığı teslim almaya gelen Besim Hastürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hadi Özalp'in, Erkanlı'nın satışa çıkardığı tosunla ilgili haberleri internette görünce hayvana talip olduğunu söyledi.

"Hayırlara vesile olması için buradayız. Alan da satan da hayır görsün inşallah." diyen Hastürk, Mışka'nın Kurban Bayramı sabahı Pazaryeri Belediye Mezbahası'nda vekaletle kesileceğini, etinin 400 eşit parçaya ayrılarak şirket çalışanlarına dağıtılacağını ifade etti.

Enver Erkanlı da "Mışka'mdan ayrılmak bana çok zor geliyor ama hayra vesile olacağı için üzülmüyorum. Bayramda birçok kişiyi sevindireceği için gururlu ve sevinçliyim. Rabb'im hayırlara götürsün, alan kişi hayrını görsün." diye konuştu.

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