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Bilecikli kadınların yaptığı çömlekler elçiliklere gönderildi

"Çömleğe Bir De Hanım Eli Değsin Projesi" kapsamında açılan kursa katılan kadınların yaptığı 40 eser, elçiliklere gönderildi.

29 Ocak 2019 Salı 09:23
Bilecikli kadınların yaptığı çömlekler elçiliklere gönderildi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen, Pazaryeri Kaymakamlığı Halk Eğitim Spor Kulübü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında açılan kursta 45 kadın, haftanın 5 günü 40 saat çalışarak çeşitli desenlerde testi, bardak ve vazolar üretti.

Kadınlar bunların yanı sıra "Kaplumbağa Terbiyecisi" ile kabartma Türkiye haritası ve Atatürk figürlü tabaklar yaptı. 

Proje kapsamında üretilen eserler, aralarında Japonya, Yunanistan, ABD, İsviçre, Peru, Hindistan, Vietnam ve Singapur'un da bulunduğu 40 ülkenin elçiliklerine hediye edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "sanatçı kartı"na sahip çömlek ustası ve kurs eğitmeni Salim Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4,5 ay süren projenin sona erdiğini söyledi.

Kursiyerlerin tamamının ev kadını olduğunu belirten Yaşar, "Daha önce evlerinde hamurla uğraşıyorlarmış, onları çamurla uğraştırmaya başladım. Bileklerine altın bilezik taktığıma inanıyorum. Çok güzel tabak, testi, vazo ve bardaklar yaptılar." dedi.

Katılımcılardan Fatma Arzuhar ise çamura şekil vermeye zamanla alıştıklarını anlatarak, "Yaptığım Atatürk baskılı tabak Japon elçiliğine gönderildi." diye konuştu.

Emine Kalaycıoğlu da kendini geliştirmek amacıyla kursa katıldığını dile getirdi.

Öncelikle çamuru çarka oturtmayı öğrendiklerini ve el becerilerini geliştirdiklerini kaydeden Kalaycıoğlu, "Yaptığım abajur da İngiltere elçiliğine gidiyor." dedi. 

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 09:23
  1. Büyükelçilik
  2. çömlek
  3. Pazaryeri
  4. Anadolu Ajansı

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