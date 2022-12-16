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Tarım Bilecik’in tarımsal yapısına uygun projeler değerlendirildi
Tarım

Bilecik’in tarımsal yapısına uygun projeler değerlendirildi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yıl boyunca yapılan çalışmalar ve yeni yılda yapılacak olan projeleri değerlendirmek amacıyla toplantı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 21:57:00 -
Bilecik’in tarımsal yapısına uygun projeler değerlendirildi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında Şube ve İlçe Müdürleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe müdürleri katıldı. Yapılan toplantıda 2022 yılında Bilecik ve ilçelerinde devam eden projeler ve sonuçlanan projeler değerlendirildi. Bilecik’in tarımsal yapısı ve potansiyeli dikkate alınarak 2023 yılında yapılacak yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

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