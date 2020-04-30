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Aktüel

Bilecik’in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2020 Mart ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik’te ihracat ve ithalat arttı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:21:29 -
Bilecik’in ihracat ve ithalat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2020 Mart ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik’te ihracat ve ithalat arttı.


TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Bilecik’te 2020 Mart ayı, 2019 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 5,8 artarak 9 milyon 890 bin dolar, ithalat ise yüzde 32,4 artarak 4 milyon 986 bin dolar olarak gerçekleşti.


Türkiye’de genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,8 azalırken, ithalat ise yüzde 3,1 arttı.

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