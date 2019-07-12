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Bilecik’in gururu Şuheda Yangın’ı TBBM’de ağırladı

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, ülkemizi Özbekistan’da yapılacak olan Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasında temsil edecek Bilecikli Taekwandocu Şuheda Yangın’ı Gazi Mecliste ağırladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:36
Bilecik’in gururu Şuheda Yangın’ı TBBM’de ağırladı

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, ülkemizi Özbekistan’da yapılacak olan Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasında temsil edecek Bilecikli Taekwandocu Şuheda Yangın’ı Gazi Mecliste ağırladı.


AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, İçişleri Komisyonu Üyesi, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı; yaşından büyük başarılara imza atan, 7-10 Ağustos 2019 tarihinde Özbekistan’da yapılacak olan Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasında 33 kg Yıldız Kızlarda Bilecik’i ve Türkiye’yi temsil edecek olan ŞuhedaYangın’ı Gazi Mecliste ağırladı. Dodurga Orta Okulu 8. Sınıf öğrencisi olan Şuheda Yangın’ın Dodurga Spor Kulübü çatısı altında Taekwonda’ya başladığı söleyen Yağcı, "Şuheda Yangın küçük bir beldede spor yapmasına, yetersiz imkanlara rağmen kısacık spor yaşantısına pek çok başarıyı sığdırmayı başardı. Minikler Türkiye Şampiyonluğu, Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Şampiyonluğu, Yıldızlar Türkiye Şampiyonluğu, 2018 Uluslararası Turkish Open 3’üncülüğü ve 2018 Avrupa Kulüpler Şampiyonası Avrupa 3’üncüsü olan Şüheda Yangın’ı antrenörleri Gökhan Yıldız ve Hanife Yıldız çalıştırıyor. Hayme Ana’nın ve Malhun Hatun’un torunu olarak tüm Türkiye’ye rol model olan, şampiyonluklar beklediğimiz Şüheda kızımızın şahsında hedefleri doğrultusunda emek veren tüm kızlarımızın maddi manevi yanında olacağız. Özbekistan’da gerçekleşen turnuvanın başlangıç tarihi milli mücadele tarihimizin dönüm noktalarından olan Erzurum kongresinin tamamlanıp Heyeti Temsiliye’nin seçilmesinin 100. Yıl dönümü olduğunu,TBMM’nin ilk nüvesini oluşturan Heyeti Temsiliye’nin 100. yılında Bilecik’imizin gururu Şuheda kızımızın kazanacağı madalyanın bu yönüyle daha da anlamlı olacak" dedi.


Bilecikli Taekwandocu ŞuhedaYangın’a Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna eşlik ederken, heyet Gazi Mecliste açılacak olan “Fotoğraflarla 15 Temmuz” sergisini gezdi. Gazi Meclis duvarlarında Bilecik’i temsilen resmedilen Saat Kulesi ve Edebali Cami önünde Selim Yağcı ve şampiyon sporcu Şuheda Yangın fotoğraf çekildi.


Öte yanda Yağcı, şampiyon sporcuya Bilecik’e yaşattığı gururdan dolayı teşekkür ederken, milli kampta dinlemesi için nostaljik radyo ve derslerinde yardımcı olması için 1 adet dizüstü bilgisayar hediye etti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:36
  1. fotoğraf
  2. sergi

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