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Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşu doya doya kutlanacak

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yılı etkinlikleri programının belli olduğunu belirterek, “Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunu bu yıl büyük bir coşkuyla kutlayacağız’’ dedi.

03 Eylül 2019 Salı 12:33
Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşu doya doya kutlanacak

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’inci yılı etkinlikleri programının belli olduğunu belirterek, “Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunu bu yıl büyük bir coşkuyla kutlayacağız’’ dedi.


Bilecik Belediyesi organizasyonunda düzenlenecek olan etkinlikler kapsamında vatandaşların iki gün boyunca birbirinden önemli aktiviteye katılacağını vurgulayan Başkan Şahin, bütün halkı etkinliklere davet etti.


“Kurtuluş şenliklerini halkımızla iç içe kutlayacağız’’


Şenliklerin, halk arasındaki birlik ve beraberliğe büyük katkılar sağlayacağını kaydeden Başkan Şahin program hakkında “Bilecik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 97’inci yılı şenlikleri kapsamında 6 Eylül Cuma günü saat: 13.30’da Yaşayan Şehir Müzesinde 1922’deki Bilecik konulu fotoğraf sergisi, saat: 17.00’de Bilecik Edebali Stadyumunda Şöhretler Karması, saat: 20.00’de Cumhuriyet Meydanında Fener Alayı ve saat: 21.00’de ise Cumhuriyet Meydanında Yüksek Sadakat konseri gerçekleştirilecek. 7 Eylül Cumartesi günü ise saat: Saat: 10.00 ile 17.30’da Pelitözü Gölpark’ta, ücretsiz olacak Halkımız Göklerde adlı etkinlik ile halk katılımlı uçuşlar gerçekleştirilecek ve gün boyunca sürecek. 14.00’te Atatürk Spor SalonundaŞöhretler Karması Basketbol Maçının düzenleneceği etkinlikler kapsamında; Pelitözü Gölpark’ta; saat: 18.40’ta Gyrocopter gösterisi olurken; Saat: 19.00’da Halk Oyunları, saat: 20.00’de Pelitözü Gölpark’ta ‘’Bir Millet Uyanıyor’’ adlı film gösterimi gerçekleştirilecek. Çeşitli ikramların yapılacağı etkinliklere bütün halkımızı davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:33
  1. fotoğraf
  2. sergi
  3. konser

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