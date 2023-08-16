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Gündem Bilecik Valisi Şefik Aygöl'den örnek olacak istek
Gündem

Bilecik Valisi Şefik Aygöl'den örnek olacak istek

Yeniakit Publisher
2023-08-16 19:53:00 -
Bilecik Valisi Şefik Aygöl'den örnek olacak istek

Bilecik'e yeni atanan Vali Şefik Aygöl, kendisine tebrik ziyaretine gelecek olan vatandaşların çelenk ve çiçek yerine Valiliğin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağış yapmalarını istedi.

Valilikten yapılan duyuruda "Perşembe günü göreve başlayacak olan Sayın Valimiz Şefik Aygöl'ün isteği üzerine tebrik ziyaretine gelecek olan hemşehrilerimizden, çiçek getirmemelerini, çelenk ve çiçek göndermemelerini istirham ediyoruz. Bunun yerine, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, arzu edenler Bilecik Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın hesabına bağışta bulanabileceklerdir. Hemşehrilerimizin göstereceği hassasiyetten dolayı şimdiden şükranlarımızı arz ediyoruz." denildi.

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