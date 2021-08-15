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Ekonomi Bilecik İli Osmaneli Belediye Başkanlığı memur alacak
Ekonomi

Bilecik İli Osmaneli Belediye Başkanlığı memur alacak

Bilecik İli Osmaneli Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre memur alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 13:24:00 - 2021-08-15 13:29:56
Bilecik İli Osmaneli Belediye Başkanlığı memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bilecik ili Osmaneli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacak.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü  sınava katılabilmek için;

Adaylar,  başvuru  esnasında  istenilen  belgelerle  birlikte  22/09/2021-24/09/2021  tarihleri arasında (mesai saatleri ) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini;

a) Elektronik ortamda belediyemiz [email protected] internet adresine,

b) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Camikebir Mah. Prof Dr. Yunus Söylet cad. No:34 adresine yapacaklar. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacak)

c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

d)  Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

e) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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