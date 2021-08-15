Bilecik İli Osmaneli Belediye Başkanlığı memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bilecik ili Osmaneli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacak.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:



Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;



Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgelerle birlikte 22/09/2021-24/09/2021 tarihleri arasında (mesai saatleri ) müracaatlarını yapabileceklerdir.



Adaylar başvuru belgelerini;



a) Elektronik ortamda belediyemiz [email protected] internet adresine,



b) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Camikebir Mah. Prof Dr. Yunus Söylet cad. No:34 adresine yapacaklar. (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacak)



c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.



d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.



e) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

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