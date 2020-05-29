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Ekonomi

Bilecik dış ticaret istatistikleri, Nisan 2020

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Yeniakit Publisher
2020-05-29 18:03:19 -
Bilecik dış ticaret istatistikleri, Nisan 2020

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2020 Nisan ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik’te ihracat arttı, ithalat azaldı


Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2020 Nisan ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik’te ihracat arttı, ithalat azaldı. TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Bilecik’te 2020 Nisan ayı, 2019 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 6,9 artarak 9 milyon 282 bin dolar, ithalat ise yüzde 49,6 oranında azalarak 2 milyon 696 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’de genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 41,4, ithalat yüzde 25,0 azaldı.

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