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Bilecik Belediyesi Gündüz Bakım ve Kreş Evi açıyor

Bilecik Belediyesi tarafındankadınların toplumsal yaşamdaki yerini desteklemek ve istihdamını sağlamak amacıyla sosyal belediyecilik anlayışıyla Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan 3-6 Yaş Gündüz Bakım ve Kreş Evi açılıyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:08
Bilecik Belediyesi Gündüz Bakım ve Kreş Evi açıyor

Bilecik Belediyesi tarafındankadınların toplumsal yaşamdaki yerini desteklemek ve istihdamını sağlamak amacıyla sosyal belediyecilik anlayışıyla Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan 3-6 Yaş Gündüz Bakım ve Kreş Evi açılıyor.


Büyüyen ve gelişen Bilecik’te sosyal belediyecilik anlamında vatandaşları güzel hizmetlerle buluşturmaya devam eden Bilecik Belediyesi tarafından kurulacak olan gündüz bakım evi için çalışmalar hızla devam ediyor. 3-6 Yaş Gündüz Bakımevi Koordinatörü Psikolog Dr. Özlem Erdoğan, Eylül ayında açılışı planlanan gündüz bakımevi hakkında verdiği bilgide, “Öncelikle tamamlama aşamasında olan gündüz bakımevi ve kreşimizin şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Belediye Başkanımız Semih Şahin’e, böyle bir proje için teşekkürlerimi sunuyorum. Gündüz bakımevi hakkında bilgi verecek olursak, kreşimiz 3-6 yaş arası çocuklarımıza yönelik olacak. Yaklaşık 50 çocuğumuzun yarınlara güvenle hazırlanacağı merkezimizde sabah 8.30’da güne başlayacağız. Gündüz bakımevi ücreti için belediye meclisimizin alacağı bir kararla sosyal belediyecilik anlayışı gereği sembolik bir fiyat ile vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Gündüz bakım evimiz için çalışmalarımızı sonlandırmak üzereyiz ve Eylül ayı içerisinde açmayı planlıyoruz” dedi.


“Amacımız çocuklarımızı yarınlara en güzel şekilde yetiştirmektir”


3-6 Yaş Gündüz Bakımevi hakkında değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Semih Şahin, amaçlarının çalışan kadınlara katkı sunmak ve çocuklarımızı yarınlara en güzel şekilde yetiştirmek olduğunu belirterek, “Bilecik’imizde sosyal belediyecilik anlamında ilk olan bir projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Çocuklarımız bakımevinde emin ellerde yarınlara hazırlanacak. Çünkü çocuklarımız demek, umutlu yarınlarımız demektir. Bizler bu düşünceyle her zaman tüm çocuklarımız ve kadınlarımızın yanında yer alacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:08
  1. doğa

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