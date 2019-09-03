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Bilecik Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı yapıldı

Bilecik Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in başkanlığında yapıldı.

03 Eylül 2019 Salı 13:31
Bilecik Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı yapıldı

Bilecik Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in başkanlığında yapıldı.


Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan toplantıda 12 gündem maddesi görüşüldü. Günün ilk maddesi olan meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi konusu görüşülerek kabulü oy birliği ile kabul edildi. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, “Bu madde benim için çok önemli. Meclisimizin canlı yayınla verilmesi kamuoyu daha açık ve şeffaf bir şekilde bilgi edinebilir” dedi.


Günün ikinci maddesi olan Bilecik Belediye Başkanlığı 2020-2024 Stratejik Plan Taslağı görüşülerek oy birliği ile Bilecik Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi. Üçüncü gündem maddesi olan Sosyal Demokratlar Kamu İşverenleri Sendikasına (SODEMSEN) üye olunması konusu görüşülerek AK Parti ve MHP’nin çekimser oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Günün dördüncü maddesi olan Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın isminin verilmesine ilişkin İmar Komisyonundan gelen rapor görüşülerek, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan 243’üncü sokağın isminin Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. Beşinci gündem maddesi olan, Sağlık Hizmetleri sınıfında bulunan 11. Derece Veteriner Sağlık Teknisyeni Kadrosunun iptal edilerek yerine Sağlık Hizmetleri Sınıfı 1. Derece Psikolog kadrosunun ihdas edilmesi konusu görüşülerek AK Parti ve MHP’nin çekimser oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.Günün altıncı gündem maddesi olan Belediye Meclis kararıyla kurulan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün kaldırılması ve 1. Derece Kültür ve Sosyal İşler Müdürü kadrosunun iptal edilmesi konusunun görüşülerek, AK Parti ve MHP’nin çekimser oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Günün yedinci maddesi olan, Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü Biriminin kurulması ve kurulacak bu birimi sevk ve idare etmek üzere 1 adet 1. derece Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun ihdası konusu görüşülerek AK Parti ve MHP’nin çekimser oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Günün sekizinci maddesi olan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusu görüşülerek AK Parti ve MHP’nin çekimser oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Günün son gündem maddesi olan, Belediye Meclis kararıyla kabul edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusu görüşülerek AK Parti ve MHP’nin çekimser oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.


Öte yandan meclis sonrası Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in meclise sunduğu ek gündem maddeleri görüşüldü. Başkan Şahin’in sunduğu ilk en gündem maddesi 23-27 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs’ta düzenlenecek olan eğitime Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in ve Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı’nın katılması konusu oy birliği ile kabul edildi.


Belediye Başkanı Semih Şahin’in ikinci ek gündem maddesi olarak sunduğu 16-18 Ekim tarihleri arasında Maceristan Pudapeşte’de düzenlenecek uluslararası toplantıya Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in ve Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Hülya Eçen Çalışkan’ın katılması oy birliği ile kabul edildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:31
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