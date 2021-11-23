  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! TBMM'ye geldi

Almanya’da ‘ölüm listesi’ skandalı patlak verdi: Binlerce kişiyi öldürmeyi planlamışlar!

Faizci tayfanın yol kılavuzu bunlar mı? Dünyaca tanınan ekonomist normale dönüşün nasıl olacağını açıkladı

Birden ayağa kalkarak ‘Bu Türk akıllı’ demeye başladı! Cezayirli öğrenciye ‘sömürgecilik’ dersi

Altının 650 lira olacağını bilen ve sonra 800 diyen Haluk Özdil'den yeni uyarı: Dikkat, yatırımlar oraya yapılmalı

Uzman isimden kritik altın açıklaması! 'Ani olmayabilir' deyip uyardı

Fransız askerlerden Mehmetçik'le ilgili şok itiraf! İkinci kez düşünmezdik

Melih Aşık, Hazreti Ömer dönemine kirli dilini uzattı

Dolar ve altın fiyatlarında hareketlilik! Döviz kurları ile harekete geçtiler

Pakistan'dan tepki çeken hamle
Gündem Bile bile ölüme terk ettiler! Türkiye kurtardı
Gündem

Bile bile ölüme terk ettiler! Türkiye kurtardı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen 91 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 20:49:00 -
Bile bile ölüme terk ettiler! Türkiye kurtardı

Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına iki ayrı botla geri itilen 91 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan Türk karasularına itti

İkinci olayda ise Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler karaya çıkarılarak önce insani yardım yapıldı daha sonra ise işlemleri gerçekleştirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan'dan tepki çeken hamle
Dünya

Pakistan'dan tepki çeken hamle

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Rusya ile birlik olup ülkesini kan gölüne çeviren Beşşar Esed rejimiyle iş birliğini güçlendirmek istediği..
Faşizan karar sonrası harekete geçildi
Ekonomi

Faşizan karar sonrası harekete geçildi

Bolu Belediye'nin CHP'li faşist başkanı Tanju Özcan'ın daha önce hayata geçireceklerini duyurduğu "Yabancılardan nikah parası olarak 100 bin..
İsviçreli ekonomist dolar gerçeğini açıkladı
Ekonomi

İsviçreli ekonomist dolar gerçeğini açıkladı

İsviçreli ekonomist Ekonomist Charles-Henry Monchau, dünya piyasalarında toplu bir düşüş yaşandığını, kur yükselişinin sadece Türk Lirası il..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay