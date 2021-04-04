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Gündem Bildiriyi imzalayan amirallerden Türker Ertürk, haddini aşmaya devam etti: Türkiye yeni 15 Temmuzlar yaşamasın
Gündem

Bildiriyi imzalayan amirallerden Türker Ertürk, haddini aşmaya devam etti: Türkiye yeni 15 Temmuzlar yaşamasın

Gece yarısı yayımlanan darbe imalı bildiride imzası bulunan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, paçavra Cumhuriyet'e konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 19:46:00 -
Bildiriyi imzalayan amirallerden Türker Ertürk, haddini aşmaya devam etti: Türkiye yeni 15 Temmuzlar yaşamasın

 Yeniakit.com.tr 

Kamuoyunda sert tepkilere sebep olan darbe imalı gece yarısı bildirisinin imzacılarından Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, paçavra Cumhuriyet'e sığındı. Ertürk, bildiriye gelen tepkileri değerlendirirken, aynı imayı ısrarla sürdürdü: "Bu bildiri, Türkiye bir daha 15 Temmuzlar yaşamasın, demokrasiden ve hukuktan uzaklaşmasın diye bir görüş bildirimidir."

'Asıl darbe yapan iktidar'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'sabrımızı sınamasınlar' tepkisini de hedef alan Türker Ertürk, "Bunlar boş laflar." dedi. Ardından haddi aşan ifadelerle AK Parti iktidarını eleştiren Ertürk, "Bu olayın darbeyle falan ilgisi yok, esas darbeci iktidar. FETÖ darbecileriyle iş birliği yaptı ve Türkiye'yi 15 Temmuz'a taşıdı. Ve öncesinde devlet, FETÖ Türkiye için tehdittir demesine rağmen yani devletin aklı bu değerlendirmeyi iktidara iletmesine rağmen iktidar bunu yok saydı. FETÖ ile işbirliği yaptı. Ve Türkiye 15 Temmuz'u yaşadı." diye konuştu.

'Türkiye bir daha 15 Temmuzlar yaşamasın'

"Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." sözlerine imza atan Türker Ertürk, "Bu ifadeler, Türkiye bir daha 15 Temmuzlar yaşamasın, demokrasiden ve hukuktan uzaklaşmasın diye bir görüş bildirimidir." dedi. İktidara yönelik haddi aşan ifadelerini sürdüren Ertürk, şöyle konuştu: "Gayet yumuşak ve güzel bir üslup kullanıldı ama iktidar bunu yanlış anlamadı, iktidar esasında biliyor. Sorun şu; iktidar bitmiş ve tükenmiş bir vaziyette, seçim kazanmasına imkân ve ihtimal yok. Hep operasyon yapıyor, yapılan operasyonlar belli. Ya gündemi kapatmak, gizlemek, örtmek; Ya Millet İttifakı'nı parçalamaya çalışmak, ya da başarı öyküsü yaratmaya çalışıyor"

'Bizim silahımız yok'

"Buradan bir istismar yaratıp, buradan bir mağduriyet edebiyatı yaratıp, bu konuların üzerini örtmek istiyor ve halkın desteğini almak istiyor. Ama halk bunu yemez. Buradan mağduriyet edebiyatı iktidar için katmadeğer yaratmaz, bunu hep beraber göreceğiz. Onun için bununla uğraşıyorlar. O açıklamada ne suç unsuru var, ne de başka bir şey var. Biz asker değiliz ki artık, üniforma da giymiyoruz, silahımız yok. Silahlar iktidarda. Gülüp geçmek lazım aslında ama Türkiye ne yazık ki demokrasi, hukuk ve adalet açısından çok zemin kaybeden bir ülke olduğu için bu açığa çıkıyor."


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Yorumlar

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Talip

Hele bir deneyin, bu sefer Halk bayrak sallamakla yetinmezler. Şiz Hainleri birer birer sallandırır bu millet 
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