Bildirinin arkasında duramayan Türker Ertürk amiralllere suçlama yöneltti: Hazırlık aşamasındayken bilgi sızdırıldı ama isim vermeyeceğim

Yeniakit.com.tr

Yayımladıkları darbe imalı gece yarısı bildirisi sebebi ile gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan amiral eskilerinden Türker Ertürk, Tele 1 canlı yayınında Merdan Yanardağ'a ağladı.

'Davet etseydiniz gelirdik'

Gözaltına alınmalarının yanlış olduğunu söyleyen Ertürk, "Doğru bir iş olmamıştır. Gerçekten bizim ifademize başvurmak istiyorsanız, davet edersiniz. Geliriz ifademizi veririz. Hayır, aklınıza şöyle bir şey geldi şüpheleniyorsunuz; gerçekten darbe girişimi için aralarında bir muhaberatı olmuştur o zaman dijital materyale el koyarsın, e bizi serbest bırak. Niçin gözaltına alıyorsun?" dedi. Ayağında kelepçe ile provokasyona soyunan Ertürk, pandemi sürecini öne sürerek, "Hücrede yaşıyoruz, şartlar çok kötü. Bu konuyu çok istismar etmek istemiyorum sonuçta biz askeriz fakat ülkede ağır pandemi şartları var. Burası küçük bir stüdyo, buranın dörtte birinde üç kişi yaşadık. Dip dibe koyun koyuna. Ve kimlerle bizi yan yana yaşatıyorsun? FETÖ şüphelileriyle. Benim yanımda iki FETÖ şüphelisi vardı ama Kadir amiralin yanında bir tane de PKK. Ya bundan daha onur kırıcı bir şey var mı? Hijyeni falan anlatmıyorum size." diye konuştu.

'Ölüm tehdidi alıyorum iddiası'

Ölüm tehdidi aldığını iddia eden Türker Ertürk, "Ya ben ölüm tehdidi alıyorum malum çevre nedeniyle, ismi belli. Avukatım 6 Nisan günü Cumhuriyet Savcılığına başvuru yaparak suç duyurusunda bulunacak. Bugün ayın 16’sı. 10 gün geçiyor, savcılık işlem yapmıyor. Ama iktidar bir yangın yapıyor ertesi gün evimiz basılıyor. Böyle hukuk olmaz ki ya." ifadelerini kullandı.

Beş yıldızlı otelle karıştırdı

Gözaltına alındıkları yeri beş yıldızlı otelle karıştıran Ertürk, şöyle devam etti:

"Yemekler yok gibi bir şey. Hızla kilo veriyorsunuz. Verdiğiniz yemeklerin içinde yağ yok, protein yok, şeker yok ya şeker. Glikoz önemli biliyorsunuz, beynin çalışması için bile glikoza ihtiyaç var. Taze sebze ve meyve yok. İlk dört günden sonraki ikinci dört günlük gözaltı için hakime de söyledim, “Siz bizi oraya gönderiyorsanız ‘ölün’ demek istiyorsunuz. Covid’e yakalanın ve ölün demek istiyorsunuz” dedim. Merdan Bey ben hırsız mıyım? Adam mı öldürdüm? İhalelerden komisyon mu aldım? Kamu malını zimmetime mi geçirdim? Sübyancı mıyım? Soruyorum ya ben bunlardan hangi suçu işledim? Sadece vatanıma milletime sahip çıktım."

Yaptığının arkasında duramayarak geri vitese devam etti!

Türker Ertürk, bildirinin imzalandığı geceyi şöyle anlattı:

"O gece zoom toplantısındaydım. Bir ara gözüm WhatsApp grubuna ilişti. Genel hatlarıyla baktım. Şu vardı, bir tanesi Montrö hassasiyeti. Montrö benim çok önem verdiğim konulardan biridir. Montrö, Lozan’ın mütemmim cüzü. Ne demek? Dört bacaklı bir sandalyede her bacak ayrılmaz bir parçadır. Montrö niçin Türkiye için çok önemli? Güvenliği ve egemenliği için yaşamsal derecede önemli. Bir de ne gördüm ben, darbe karşıtlığını gördüm. Bu açıklamada bir Montrö hassasiyeti var ve bir darbe karşıtlığı var. Siz darbe karşıtıysanız ve Montrö hassasiyetiniz varsa bunu imzalarsınız. İmzalamak zorundasınız. Ben esasında şunu da düşündüm, bu konularda yazıyorum imzalamak zorunda değilim. Ama şöyle düşündüm o zaman da sonrasında hücredeyken de, imzalamamış olsaydım Türk halkının, amirallerin, Bahriyelilerin suratın nasıl bakardım ki ben?"

'İsim vermeyeceğim ama bilgi sızdırılmış'

Bildiriyi imzalayan amiral eskilerine yönelik suçlamalarda da bulunan Ertürk, şöyle devam etti:

"Bu işin koordinasyonu amirallerin WhatsApp grubunda olmuş. Benim anlayabildiğim kadarıyla, birisi daha hazırlık aşamasındayken birileri alıp iktidara ve iktidarın bu tür operasyonlara yönelik olarak haber verdiğini düşünüyorum. Bilgi sızdırıldığını düşünüyorum. Adını vermek istemiyorum. Esasında benim kafamda böyle bir ismin kim olduğu konusunda kuvvetli şüphelerim var. Burada uygun düşmez, hukuki olmaz sonuçta delillendirilmedikten sonra söylemek. İktidara yakın bir amiral buradan almış ve bu tür yerlere dağıtmış olabilir. Cumhuriyet Savcılığının görevi sadece şüpheliler aleyhine delil toplamak değil, lehine de delil toplamaktır. Hatta buradan sayın savcımıza da iletmiş olalım, bu konuyu araştırmalı. Bu kumpası kim kurdu?"