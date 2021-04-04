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Gündem Bildiri yayınlayan emekli amirallere Bakan Soylu'dan tepki
Gündem

Bildiri yayınlayan emekli amirallere Bakan Soylu'dan tepki

103 emekli amiralin imzaladığı bildiriye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 01:33:00 - 2021-04-04 01:36:19
Bildiri yayınlayan emekli amirallere Bakan Soylu'dan tepki

"Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır." diyerek bildiri yayımlayan 103 emekli amirale İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert çıktı.

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:

Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır.
Üniformayı taşımak şereftir.
O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir.

Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz...
Ya diğerleri...

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