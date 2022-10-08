Bildiri değil bal gibi muhtıra

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Emekli amirallerin yargılandığı Montrö Bildirisi davasında mütalaa veren savcı, mahkumiyetini istediği 12 darbe heveslisi sanığın rütbelerinin de sökülmesini istedi.

2021 yılının Nisan ayında 104 emekli amiral, cübbe ve sarıklı fotoğrafları sosyal medyada yayımlanan Tuğamiral Mehmet Sarı ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasıyla ilgili bir bildiri yayımladı. Bildiride imzası bulunan amiraller hakkında iddianame düzenlenerek Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Davanın dünkü duruşmasında Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, beraatlarını istediği 91 sanık için, “Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzenine karşı Suç İşlemek için Anlaşma’ suçundan cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmış ise de sanık savunmaları ve mesajlaşma kayıtları göz önünde bulundurulduğunda isnat edilen suça yönelik kasıtlarının bulunmadığı, diğer sanıkların eylemlerine iştirak iradelerinin bulunmadığı, sanıkların düşünce kastıyla hareket ettiklerinin değerlendirildiği anlaşıldığından ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini” talep etti.

Suç işlemek için anlaşmışlar

Savcı, mahkumiyet ve rütbelerinin sökülmesini istediği amiraller Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Cem Gürdeniz, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz ve Türker Ertürk’ün, metnin oluşturulmasına kadar katkı sundukları, altını imzalamayı kabul ettikleri ve yayımlanması için anlaştıklarını belirtti. Savcı, Kara Kuvvetleri mensubu bir general olan Namık Kemal Çalışkan’ın ise, “Amiraller Bildirisi adı altındaki metne destek olduğu, sanığın diğer sanıkların eylemine iştirak ettiği, aynı amaç ve kasıt birlikteliğiyle, muvazzaf askerleri, içinde bulunduğu derneği de kullanarak harekete geçirmeye çalıştığı. Nihayetinde, genel başkanlığını yaptığı dernek adına ikinci bir metinle sanıkların eylemlerine iştirak ettiği ve diğerleriyle suç için anlaştıkları...” ifadelerini kullanarak darbecilere 12 yıla kadar hapis ve rütbelerinin sökülmesini istedi. Mahkeme ertelendi.